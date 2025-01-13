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Мир

Протезы ног подарил инвалидам известный блогер

Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:10 Фото: Instagram/mrbeast
На днях MrBeast подарил протезы ног нуждающимся инвалидам из США и Гватемалы, сообщает Zakon.kz.

Своей благотворительностью американский YouTube-блогер, предприниматель и филантроп охватил 2 тыс. инвалидов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:10

Фото: Instagram/mrbeast

Одним из обладателей протеза стал мужчина, который лишился обеих ног. Благодаря помощи блогера он теперь сможет исполнить мечту своей дочери. Девушка хотела, чтобы отец вел ее к алтарю.

"Я помог двум тысячам людей снова ходить", – кратко подытожил свою благотворительную миссию популярный блогер.
Благотворительность, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:10

Фото: Instagram/mrbeast

В начале этого года он сделал предложение своей девушке, а в конце прошлого года – показал совместное видео с Роналдо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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