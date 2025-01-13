Протезы ног подарил инвалидам известный блогер
Фото: Instagram/mrbeast
На днях MrBeast подарил протезы ног нуждающимся инвалидам из США и Гватемалы, сообщает Zakon.kz.
Своей благотворительностью американский YouTube-блогер, предприниматель и филантроп охватил 2 тыс. инвалидов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/mrbeast
Одним из обладателей протеза стал мужчина, который лишился обеих ног. Благодаря помощи блогера он теперь сможет исполнить мечту своей дочери. Девушка хотела, чтобы отец вел ее к алтарю.
"Я помог двум тысячам людей снова ходить", – кратко подытожил свою благотворительную миссию популярный блогер.
Фото: Instagram/mrbeast
В начале этого года он сделал предложение своей девушке, а в конце прошлого года – показал совместное видео с Роналдо.
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