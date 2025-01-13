Протезы ног подарил инвалидам известный блогер

На днях MrBeast подарил протезы ног нуждающимся инвалидам из США и Гватемалы, сообщает Zakon.kz.

Своей благотворительностью американский YouTube-блогер, предприниматель и филантроп охватил 2 тыс. инвалидов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/mrbeast

Одним из обладателей протеза стал мужчина, который лишился обеих ног. Благодаря помощи блогера он теперь сможет исполнить мечту своей дочери. Девушка хотела, чтобы отец вел ее к алтарю.

"Я помог двум тысячам людей снова ходить", – кратко подытожил свою благотворительную миссию популярный блогер.

Фото: Instagram/mrbeast

В начале этого года он сделал предложение своей девушке, а в конце прошлого года – показал совместное видео с Роналдо.