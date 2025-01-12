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Мир

Испанской принцессе предстоит пять месяцев жить на корабле

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 03:33 Фото: Instagram/casareal.es
С 10 января наследнице испанского престола принцессе Леонор предстоит жить на учебном корабле Juan Sebastián de Elcano, сообщает Zakon.kz.

Так как принцесса Леонор – главная наследница престола и будущая королева Испании, она обязана пройти военную подготовку. Об этом объявили в королевском дворце.

Совершив это путешествие, дочь короля Филиппа VI, как и 75 ее однокурсников, получит знания в области:

  • навигации;
  • астрономии;
  • метеорологии и проведения операций на море.
Испания, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 03:33

Фото: Instagram/casareal.es

"Такой практикой традиционно завершается обучение наследников испанского престола на третьем курсе в Военно-морском училище", – говорится в сообщении королевского дворца.
Испания, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 03:33

Фото: Instagram/casareal.es

На днях в Японии студентка с молотком избила своих одногруппников.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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