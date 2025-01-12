Испанской принцессе предстоит пять месяцев жить на корабле
Фото: Instagram/casareal.es
С 10 января наследнице испанского престола принцессе Леонор предстоит жить на учебном корабле Juan Sebastián de Elcano, сообщает Zakon.kz.
Так как принцесса Леонор – главная наследница престола и будущая королева Испании, она обязана пройти военную подготовку. Об этом объявили в королевском дворце.
Совершив это путешествие, дочь короля Филиппа VI, как и 75 ее однокурсников, получит знания в области:
- навигации;
- астрономии;
- метеорологии и проведения операций на море.
Фото: Instagram/casareal.es
"Такой практикой традиционно завершается обучение наследников испанского престола на третьем курсе в Военно-морском училище", – говорится в сообщении королевского дворца.
Фото: Instagram/casareal.es
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