Испанской принцессе предстоит пять месяцев жить на корабле

С 10 января наследнице испанского престола принцессе Леонор предстоит жить на учебном корабле Juan Sebastián de Elcano, сообщает Zakon.kz.

Так как принцесса Леонор – главная наследница престола и будущая королева Испании, она обязана пройти военную подготовку. Об этом объявили в королевском дворце.

Совершив это путешествие, дочь короля Филиппа VI, как и 75 ее однокурсников, получит знания в области:

навигации;

астрономии;

метеорологии и проведения операций на море.

Фото: Instagram/casareal.es

"Такой практикой традиционно завершается обучение наследников испанского престола на третьем курсе в Военно-морском училище", – говорится в сообщении королевского дворца.

Фото: Instagram/casareal.es

На днях в Японии студентка с молотком избила своих одногруппников.