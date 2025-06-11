В Лос-Анджелесе начались погромы
Фото: стопкадр Ellems/X
В Лос-Анджелесе протестующие против миграционной политики Дональда Трампа начали громить магазины, сообщает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, 10 июня после 21:00 митингующие, которых полиция оттеснила шумовыми гранатами и резиновыми пулями, вновь собрались в большую толпу. Начались погромы и вандализм. Группа молодых людей в масках выломала дверь в суши-магазин и проникла внутрь.
Также активисты разрисовывают стены, тротуары, дороги, памятники – все, что попадется под руку. Полиция в акты протеста пока не вмешивается.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находятся 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата. В ответ на это:
- Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
- В Калифорнии задержали более 80 человек.
- Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
Ранее в МИД прокомментировали возможность эвакуации казахстанцев из Лос-Анджелеса.
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