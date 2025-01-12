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Мир

ЕС обсудит отмену санкций против Сирии на встрече в Брюсселе

ЕС обсудит отмену санкций против Сирии на встрече в Брюсселе, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 20:35 Фото: pixabay
Министры иностранных дел стран Европейского союза планируют встретиться в Брюсселе в конце месяца для обсуждения возможности отмены санкций против Сирии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 января заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас, пишет Al Arabiya.

"Мы стремимся обеспечить готовность к принятию решений в нужный момент, вне зависимости от возникающих сложностей", — отметила Каллас перед визитом в Эр-Рияд, где проходят расширенные переговоры по сирийскому вопросу.

Сегодня в Эр-Рияде началась встреча министров иностранных дел и высокопоставленных дипломатов западных и ближневосточных стран с новым главой МИДа переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

Ранее сообщалось, что Турция привела в боевую готовность армию из-за возможной операции в Сирии. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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