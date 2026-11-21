В Великобритании вновь заговорили о возможном возвращении страны в Европейский союз. Власти намерены обсудить дальнейшее сближение с Брюсселем, не исключая различных сценариев развития отношений, сообщает Zakon.kz.

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил в интервью, что в ходе будущих переговоров с ЕС будут рассмотрены "все варианты", включая возможное возвращение страны в объединение, пишет The Guardian 21 ноября 2026 года.

По его словам, в следующем году премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм проведет дополнительные неформальные консультации с европейскими лидерами. При этом до следующих всеобщих выборов правительство намерено придерживаться прежней позиции, исключающей возвращение на единый рынок, в таможенный союз и восстановление свободы передвижения.

Ранее Великобритания и ЕС достигли соглашений по торговле продовольствием, системе торговли квотами на выбросы и молодежной мобильности. Последняя программа позволит 100 тысячам молодых британцев жить, работать, учиться и путешествовать в странах Евросоюза. Аналогичные возможности получат европейцы в Великобритании.

По оценке Бернхэма, договоренности могут увеличить британский ВВП на 0,5%, или на 17 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако между сторонами сохраняются разногласия по стоимости обучения европейских студентов в британских университетах. ЕС настаивает на снижении платы, а отсутствие договоренности может поставить под угрозу реализацию соглашений.

Глава британского МИД заверил, что достигнутые договоренности вступят в силу в 2028 году независимо от решения вопроса об обучении студентов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что сторонам удастся найти компромисс, и поддержала идею дальнейших переговоров.

Министр окружающей среды Великобритании Анджела Игл также поддержала соглашения, отметив, что они откроют новые рынки для британских фермеров и сократят торговые барьеры.

Тем временем в Великобритании госслужащий заработал 210 млн тенге, незаконно совмещая пять должностей.