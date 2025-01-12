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Мир

Под снежной лавиной в Италии погибли люди

Италия, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 04:40 Фото: pixabay
12 января пять человек были снесены снежной лавиной около итальянской деревни Траскера, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в районе восточного склона Пунта Вальгранде на границе Италии и Швейцарии, пишет издание ANSA. Трое человек погибли после того, как их отнесло на 400 метров вниз по долине. Еще двое доставлены на вертолете в местную больницу.

Тела пока не извлечены, поскольку ожидается разрешение местных властей. По словам представителя горноспасательной службы, трое погибших – это молодые люди из Вербании, которые шли по маркированной тропе.

Недавно тысячи авиарейсов отменили в США из-за непогоды.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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