Под снежной лавиной в Италии погибли люди

12 января пять человек были снесены снежной лавиной около итальянской деревни Траскера, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в районе восточного склона Пунта Вальгранде на границе Италии и Швейцарии, пишет издание ANSA. Трое человек погибли после того, как их отнесло на 400 метров вниз по долине. Еще двое доставлены на вертолете в местную больницу.

Тела пока не извлечены, поскольку ожидается разрешение местных властей. По словам представителя горноспасательной службы, трое погибших – это молодые люди из Вербании, которые шли по маркированной тропе.

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