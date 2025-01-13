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Мир

Два часа пролежал в снегу полураздетый житель Польши ради рекорда Гиннесса

поляк пролежал на снегу два часа ради рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 01:17 Фото: pixabay
Житель Польши Лукаш Шпунар два часа пролежал в снегу в одних шортах ради того, чтобы побить рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Fakt, мужчина, также известный как Iceking, является обладателем уже трех рекордов. В этот раз он превзошел результат Валериана Романовского, который провел в снегу 1 час 45 минут и 9 секунд.

"Лукаш Шпунар два часа пролежал в снежной горе в одних шортах. Рекорд Гиннеса по самому продолжительному времени прямого контакта всего тела со снегом теперь принадлежит поляку", – говорится в сообщении.

Как уточняется, за выполнением рекорда наблюдали сотни людей, а за здоровьем Лукаша следили врачи скорой помощи.

Ранее более трех тысяч домбристов установили рекорд в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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