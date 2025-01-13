Два часа пролежал в снегу полураздетый житель Польши ради рекорда Гиннесса

Житель Польши Лукаш Шпунар два часа пролежал в снегу в одних шортах ради того, чтобы побить рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Fakt, мужчина, также известный как Iceking, является обладателем уже трех рекордов. В этот раз он превзошел результат Валериана Романовского, который провел в снегу 1 час 45 минут и 9 секунд.

"Лукаш Шпунар два часа пролежал в снежной горе в одних шортах. Рекорд Гиннеса по самому продолжительному времени прямого контакта всего тела со снегом теперь принадлежит поляку", – говорится в сообщении.

Как уточняется, за выполнением рекорда наблюдали сотни людей, а за здоровьем Лукаша следили врачи скорой помощи.

Iceking spędził dwie godziny w śniegu po szyję. Miał na sobie tylko szorty. Pobił rekord świata https://t.co/NK8bpIaACk — Fakt (@Fakt_pl) January 13, 2025

Ранее более трех тысяч домбристов установили рекорд в Астане.