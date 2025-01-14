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Мир

Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса

Смартфоны напугали всех жителей Лос-Анджелеса, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 06:59 Фото: pixabay
Все жители Лос-Анджелеса (США) получили уведомление об эвакуации на свои смартфоны из-за ошибки. В городе и округе проживает около 9 миллионов человек, сообщает Zakon.kz.

По словам журналистов, срочное уведомление от властей с призывом эвакуироваться получили абсолютно все жители Лос-Анджелеса – по оценкам специалистов, Корреспондент местного издания Los Angeles Times Бриттни Мэджи отметила, что сообщение напугало горожан.

Уведомление от властей города было связано с пожарами, которыми оказались охвачены многие районы штата Калифорния. Позже администрация округа Лос-Анджелес заявила, что срочное сообщение было разослано пользователям смартфонов из-за ошибки, поэтому его получили жители удаленных от пожаров районов.

Также власти объяснили, что срочная эвакуация была объявлена только для жителей районов Калабасас и Агура-Хиллз. Для получения точной информации о связанных с эвакуацией мероприятиях горожанам предложили обращаться к сайту округа.

Объявление списка номинантов на премию "Оскар" перенесли на 23 январе в связи с пожарами в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Аксинья Титова
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