Внук Пугачёвой уехал из Лос-Анджелеса
Фото: Instagram/npresnyakov
Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой эвакуировались из Лос-Анджелеса, сообщает Zakon.kz.
Внук Аллы Пугачёвой, переехавший в 2022 году в США, вышел на связь 11 января. У себя в Instagram-сторис он показал видео жуткого зарева над городом и поделился эмоциями, которые сейчас испытывает.
Фото: Instagram/npresnyakov
По словам музыканта, они с женой находятся в депрессии из-за стихийного бедствия.
"Мы живем в стрессе уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Все оставайтесь в безопасности", – написал Пресняков.
А между тем мировые знаменитости, проживающие в США, оказывают благотворительную помощь жертвам пожара.
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