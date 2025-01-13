Внук Пугачёвой уехал из Лос-Анджелеса

Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой эвакуировались из Лос-Анджелеса, сообщает Zakon.kz.

Внук Аллы Пугачёвой, переехавший в 2022 году в США, вышел на связь 11 января. У себя в Instagram-сторис он показал видео жуткого зарева над городом и поделился эмоциями, которые сейчас испытывает.

Фото: Instagram/npresnyakov

По словам музыканта, они с женой находятся в депрессии из-за стихийного бедствия.

"Мы живем в стрессе уже три дня. Мы в безопасности, но продолжаем ежеминутно анализировать ситуацию. Сочувствуем всем, кто потерял свои дома в этом безумии. Все оставайтесь в безопасности", – написал Пресняков.

А между тем мировые знаменитости, проживающие в США, оказывают благотворительную помощь жертвам пожара.