В Китае рухнули продажи автомобилей

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), розничные продажи новых машин в стране упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,54 миллиона единиц, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, с начала года продажи снизились более чем на пятую часть на фоне затяжного кризиса на рынке недвижимости, который давит на крупные потребительские расходы.

На этом фоне китайские производители во главе с BYD, а также иностранные бренды, включая Tesla, активно наращивают экспорт, пытаясь смягчить последствия жесткой ценовой войны внутри страны.

Снижение внутреннего спроса заставляет компании искать выход на зарубежные рынки, где маржинальность может быть выше, а конкуренция не такой агрессивной.

Эксперты связывают продолжающееся падение продаж с общей экономической неопределенностью в Китае, а также с перенасыщением рынка, где производители предлагают много моделей, но покупательская способность населения остается ограниченной.

Ситуацию усугубляет то, что государственные субсидии на покупку электромобилей постепенно сворачиваются, что также влияет на спрос.

Ранее мы писали о том, что 300 тысяч человек могут остаться без работы из-за Китая до конца 2026 года.