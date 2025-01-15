Что объединяет преступников, Ким Кардашьян и пожары в Лос-Анджелесе

На днях стало известно, какое отношение к пожарам в городе ангелов имеют тюремные заключенные и бывшая жена Канье Уэста, сообщает Zakon.kz.

Интересный факт опубликовали в газете New York Times. Оказалось, что в борьбе с пожарами в Лос-Анджелесе участвуют более 900 заключенных калифорнийских тюрем. Причем стать пожарным, как пишет газета, может далеко не каждый преступник.

Заключенные, которые участвуют в данной программе, должны быть:

физически и ментально здоровы;

не иметь сроки за преступления, связанные с сексуальным насилием и поджогом.

"Программа добровольная и на нее также не смогут претендовать те, кто хоть раз пытался сбежать из тюрьмы", – говорится в публикации.

Власти заключенным-пожарным платят. Однако меньше, чем составляет минимальная заработная плата в штате. Например, в день они могут зарабатывать чуть больше 10 долларов. Плюс надбавка за работу в чрезвычайных ситуациях. Тогда заключенным доплачивают один доллар в час.

Этим фактом оказалась очень возмущена Ким Кардашьян, известная своей борьбой за права заключенных. Она призвала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома повысить зарплату заключенным, ликвидирующим пожары, до того уровня, "который будет достоин уровня человека, рискующего своей жизнью, чтобы спасти людей и их дома".

Фото: Instagram/kimkardashian

Кардашьян уточнила, что пожарные из числа узников тюрем работают посменно по 24 часа в сутки, а их зарплата не менялась последние 40 лет. Выяснилось, что данная программа существует с 19-го века. Селебрити добавила, что недавно обсуждалась программа по повышению платы заключенным-пожарным до пяти долларов в час, но, по ее словам, "она была прикрыта в последнюю минуту".

Фото: Instagram/kimkardashian

А вот уроженку Лос-Анджелеса Меган Маркл обвинили в хайпе на трагедии в США.