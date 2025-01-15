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Мир

Запретить пассажирам напиваться перед полетами потребовала авиакомпания

Алкоголь, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 06:50 Фото: pixabay
Ирландская авиакомпания Ryanair призвала европейские власти ввести новые ограничения на продажу алкоголя, чтобы не дать пассажирам напиться перед посадкой в самолет, сообщает Zakon. kz.

Авиакомпании и сейчас оставляют за собой право отказать в посадке любому пассажиру, который, по их мнению, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако теперь Ryanair хочет, чтобы аэропорты требовали предъявлять посадочные талоны при покупке алкоголя в барах и пабах аэропорта, как это делается в магазинах беспошлинной торговли. Об этом пишет The Guardian.

"Мы не понимаем, почему пассажиры в аэропортах не могут ограничиться двумя алкогольными напитками, поскольку это привело бы к более безопасному и качественному поведению пассажиров на борту самолета, а также к более безопасному путешествию для пассажиров и экипажей по всей Европе", – заявили представители организации.

Ранее Ryanair подала иск на 15 тыс. евро к пассажиру, из‑за пьяного поведения которого рейс из Дублина на остров Лансароте пришлось перенаправить в Порту в апреле прошлого года.

Компания потребовала:

  • семь тыс. евро за расходы на гостиницу для 160 пассажиров и членов экипажа;
  • 2500 евро за посадку и обслуживание в португальском аэропорту;
  • 1800 евро за замену экипажа из‑за ограничений по количеству летных часов;
  • 800 евро за превышение расходов на топливо;
  • 750 евро за потерю продаж в полете;
  • 2500 евро за судебные издержки в Португалии.
"Ни один из этих расходов не был бы понесен, если бы этот деструктивный пассажир не вынудил перенаправить рейс в Порту. Настало время, чтобы власти ЕС приняли меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах", – говорится в заявлении.

Короткометражный документальный фильм посвятят памяти Хёкумы Алиевой, работавшей на рейсе Баку – Грозный и погибшей 25 декабря 2024 года в Казахстане.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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