О погибшей близ Актау бортпроводнице снимут фильм
Фото: pixabay
Короткометражный документальный фильм посвятят памяти Хёкумы Алиевой, работавшей на рейсе Баку – Грозный и погибшей 25 декабря 2024 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Azertag, съемки картины планируется начать в ближайшее время. Художественным руководителем документалки выступит председатель Союза кинематографистов Азербайджана, Народный артист Азербайджана Расим Балаев.
Также в создании фильма примут участие:
- автор сценария и режиссер – Зия Шихлинский;
- оператор – заслуженный деятель искусств республики Адиль Аббасов.
Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хёкума Джалил гызы Алиева посмертно была удостоена звания "Национальный Герой Азербайджана" и медали "Золотая звезда".
Фото: Instagram/azerbaijanairlines
В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с разбившегося близ Актау самолета, а 7 января Минтранспорта Казахстана сделало соответствующее заявление.
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