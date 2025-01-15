О погибшей близ Актау бортпроводнице снимут фильм

Короткометражный документальный фильм посвятят памяти Хёкумы Алиевой, работавшей на рейсе Баку – Грозный и погибшей 25 декабря 2024 года в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Azertag, съемки картины планируется начать в ближайшее время. Художественным руководителем документалки выступит председатель Союза кинематографистов Азербайджана, Народный артист Азербайджана Расим Балаев.

Также в создании фильма примут участие:

автор сценария и режиссер – Зия Шихлинский;

оператор – заслуженный деятель искусств республики Адиль Аббасов.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Хёкума Джалил гызы Алиева посмертно была удостоена звания "Национальный Герой Азербайджана" и медали "Золотая звезда".

Фото: Instagram/azerbaijanairlines

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