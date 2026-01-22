#Казахстан в сравнении
События

На замерзшем Алаколе спасли белого лебедя с переломом крыла

лебедь, птица, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 11:42 Фото: pixabay
Добрую весть о спасении величественной птицы рассказали 22 января 2026 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В области Жетысу спасатели оказали помощь белому лебедю, найденному с травмой, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в Алакольском районе, недалеко от села Акши, спасатели МЧС во время профилактической акции на озере Алаколь заметили белого лебедя с травмой.

К счастью, спасатели не прошли мимо: птицу аккуратно достали из камышей, согрели и накормили, после чего передали ветеринарам в городе Ушарале.

Осмотр показал, что у лебедя перелом левого крыла. После чего специалисты начали лечение.

Белый лебедь занесен в Красную книгу Казахстана как вид, нуждающийся в охране, особенно в местах, где птицы подвергаются угрозам со стороны человека и загрязненных водоемов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 11:42
"Новогоднее чудо": в Семее замерзающий пеликан обрел дом благодаря отзывчивости людей

14 января 2026 года в Государственном национальном природном парке в долине реки Или "Алтын-Эмель" заметили редкий для этого периода вид лебедей – лебедей-кликунов (Cygnus cygnus). Специалисты нацпарка разместили несколько фотографий и уточнили, что эти птицы обычно улетают на зимовку в более теплые регионы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Обессиленную лошадь спасли из ледяной воды в Актобе
11:08, 27 февраля 2024
Обессиленную лошадь спасли из ледяной воды в Актобе
Он бы утонул: брошенного на цепи щенка спасли в Акмолинской области
17:10, 01 апреля 2024
Он бы утонул: брошенного на цепи щенка спасли в Акмолинской области
Раненого лебедя спасли с помощью дрона в Актюбинской области
19:07, 22 ноября 2024
Раненого лебедя спасли с помощью дрона в Актюбинской области
