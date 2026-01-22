На замерзшем Алаколе спасли белого лебедя с переломом крыла

Добрую весть о спасении величественной птицы рассказали 22 января 2026 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В области Жетысу спасатели оказали помощь белому лебедю, найденному с травмой, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в Алакольском районе, недалеко от села Акши, спасатели МЧС во время профилактической акции на озере Алаколь заметили белого лебедя с травмой.

К счастью, спасатели не прошли мимо: птицу аккуратно достали из камышей, согрели и накормили, после чего передали ветеринарам в городе Ушарале.

Осмотр показал, что у лебедя перелом левого крыла. После чего специалисты начали лечение.

Белый лебедь занесен в Красную книгу Казахстана как вид, нуждающийся в охране, особенно в местах, где птицы подвергаются угрозам со стороны человека и загрязненных водоемов.

14 января 2026 года в Государственном национальном природном парке в долине реки Или "Алтын-Эмель" заметили редкий для этого периода вид лебедей – лебедей-кликунов (Cygnus cygnus). Специалисты нацпарка разместили несколько фотографий и уточнили, что эти птицы обычно улетают на зимовку в более теплые регионы.