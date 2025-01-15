Девять популярных пляжей в Австралии закрыли из-за загадочных шаров на песке

Управление по охране окружающей среды Сиднея рекомендует отдыхающим воздержаться от посещения пляжей Мэнли, Ди Уай, Лонг-Риф, Квинсклиф, Фрешуотер, Керл-Керл, Северный Стайн и Северный Наррабин до дальнейшего уведомления. Причиной стали загадочные шарики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, на девяти пляжах в северной части города на песке люди обнаружили тысячи объектов размером от шариков марбл до более крупных образцов белого или серого цвета.

Представитель правительственной компании-поставщика питьевой воды Sydney Water назвал неопознанные объекты "шариками жира", однако их точная природа пока неизвестна. В компании заявили, что проблем с работой их очистных сооружений зафиксировано не было.

Mysterious marble-sized balls washing up on Sydney beaches baffle authorities https://t.co/jyMNmje96d — The Independent (@Independent) January 14, 2025

Согласно данным издания, подобный выброс произошел в октябре 2024 года на восточных пляжах Сиднея. Тогда анализ показал, что обломки содержали органические и неорганические материалы, включая следы наркотиков и фекалий. Местные экологи указывают на недостатки систем очистки сточных вод и призывают к более тщательному расследованию происхождения загрязнений.

Sydney closes 9 beaches due to mysterious ball-shaped debris https://t.co/Vnz1BqL3uR pic.twitter.com/hIWGHXvVY7 — AsiaOne (@asiaonecom) January 15, 2025

Ранее сообщалось, что повторный выброс мазута обнаружили на побережье Черного моря.