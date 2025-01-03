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Мир

Стало известно о попытке отравления Башара Асада

Башар Асад , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 13:05 Фото: Канцелярия Башара Асада
Бывшего сирийского лидера Башара Асада пытались отравить после его прибытия в Москву, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет британская газета The Sun. По утверждению издания, попытка отравления произошла в конце декабря 2024 года.

"30 декабря у 59-летнего Асада внезапно ухудшилось самочувствие. Он начал сильно кашлять и задыхаться, ему потребовалась медпомощь. Затем его состояние стабилизировалось. Есть все основания полагать, что было совершено покушение... Тесты показали наличие яда в его организме", – пишет The Sun.

Асад прибыл в Москву вечером 8 декабря 2024 года. В этот же день в Сирии заявили о конце правления Башара Асада.

16 декабря свергнутый президент Сирии опубликовал заявление, в котором рассказал о деталях своего отъезда в столицу России.

Андрей Дюсупов
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