Стало известно о попытке отравления Башара Асада
Фото: Канцелярия Башара Асада
Бывшего сирийского лидера Башара Асада пытались отравить после его прибытия в Москву, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет британская газета The Sun. По утверждению издания, попытка отравления произошла в конце декабря 2024 года.
"30 декабря у 59-летнего Асада внезапно ухудшилось самочувствие. Он начал сильно кашлять и задыхаться, ему потребовалась медпомощь. Затем его состояние стабилизировалось. Есть все основания полагать, что было совершено покушение... Тесты показали наличие яда в его организме", – пишет The Sun.
Асад прибыл в Москву вечером 8 декабря 2024 года. В этот же день в Сирии заявили о конце правления Башара Асада.
16 декабря свергнутый президент Сирии опубликовал заявление, в котором рассказал о деталях своего отъезда в столицу России.
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