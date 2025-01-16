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Мир

Россиянка не кормила ребенка 80 дней, чтобы наказать его отца

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 06:34 Фото: freepik
В одном из домов Мехико нашли истощенного шестилетнего мальчика Кристиана Омара, который впоследствии скончался в больнице. Мать ребенка Ольга Иделевич не кормила его много дней, сообщает Zakon.kz.

34-летняя россиянка Ольга Иделевич рассталась с отцом ребенка, обеспеченным адвокатом Марко Антонио Михангосом, пять лет назад и с тех пор пыталась добиться от него алиментов. Однако мужчина не поддерживал бывшую деньгами. Тогда Ольга решилась на отчаянный шаг.
На фоне бедности в Мексике у Иделевич развилось психическое расстройство и мания преследования, на допросе она сообщила о преследованиях бывшего молодого человека, который "передавал ей сигналы" через знаменитостей в кино и музыке, а также установил скрытую камеру в соседней квартире.

Фото: Газета.Ru

Знакомые девушки рассказали, что ее поведение изменилось в 2023 году, когда она много работала, чтобы прокормить семью. После этого, по их словам, женщина стала закрытой и перестала принимать помощь.

На допросе в Мексике, где Иделевич грозит уголовное дело, она заявила, что не кормила ребенка 80 дней в "наказание" отцу мальчика, который не давал ей денег. При этом знакомые россиянки уверяют, что она была готова на все ради ребенка.
Теперь Ольга Иделевич вернулась в Россию. По информации издания "Газета.Ru", деньги на рейс с пересадкой в Кубе ей дали родители, на данный момент она находится в поселке Новобурейск Амурской области.
Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что с июня 2019-го у Иделевич шел процесс по алиментам, но суд до сих пор не вынес решение. Кроме того, отец погибшего мальчика – обеспеченный адвокат, профессор юридической этики в университете. Он воспитывает двух детей от знакомой Иделевич.

Ранее выяснилось, что необычные нападения на жительниц Лондона расследует полиция.

Аксинья Титова
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