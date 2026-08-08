Россиянка схватила ребенка в парке и скрылась с ним в толпе

В Кисловодске незнакомая женщина среди дня схватила четырехлетнего ребенка в курортном парке и скрылась вместе с ним в толпе. Об этом рассказала мать мальчика Маргарита, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала РЕН ТВ, что ребенок находился на прогулке с бабушкой и дедушкой, когда женщина внезапно увела его. Родственники сообщили о пропаже через громкоговоритель, после чего одна из посетительниц подтвердила, что видела произошедшее.

Мальчика нашли спустя некоторое время в нескольких кварталах от парка. Камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая вела плачущего ребенка. Она объяснила свой поступок тем, что якобы спасала мальчика с проезжей части. Мать ребенка эту версию отрицает, утверждая, что поблизости не было дороги, а женщина увела сына далеко от места прогулки.

По словам Маргариты, подозрительно вели себя и несколько молодых людей, которые пытались убедить ее мать не беспокоиться и утверждали, что ребенок скоро найдется.

Личность женщины установлена, однако, как утверждает мать мальчика, ее пока не задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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