Тарзан признался, что изначально не был рад невестке-стриптизерше

Российский танцор стриптиза и актер Сергей Глушко (Тарзан) высказался о жене сына. Он признался, что изначально не воспринял их союз всерьез, сообщает Zakon.kz.

Недавно Наташа Королёва и Сергей Глушко женили единственного сына. Тарзан признался, что поначалу воспринял избранницу Архипа в штыки и не спешил обеспечить паре роскошную жизнь. Вместо этого Глушко устроил влюбленным своеобразную проверку чувств друг к другу.

По информации Super, Архип и Мелисса несколько лет жили не в красивом загородном особняке родителей жениха, а ютились в однушке в доме под снос в спальном районе столицы.

Спустя годы звездные родители с удивлением и восхищением обнаружили, что Архип и Мелисса не только не рассорились и не разбежались по разным углам, утомленные бытовухой, а, наоборот, сплотились. И тогда сердце Глушко растаяло.

По словам Тарзана, он зауважал этих двух молодых людей и видит, что они друг на друга положительно влияют.

Ранее Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей.

21 августа 2024 года Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) женили сына Архипа. Единственный наследник звездной пары связал себя узами брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной в день свадьбы родителей. Позднее заслуженная артистка РФ высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.

