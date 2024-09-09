Тарзан признался, что изначально не был рад невестке-стриптизерше
Недавно Наташа Королёва и Сергей Глушко женили единственного сына. Тарзан признался, что поначалу воспринял избранницу Архипа в штыки и не спешил обеспечить паре роскошную жизнь. Вместо этого Глушко устроил влюбленным своеобразную проверку чувств друг к другу.
По информации Super, Архип и Мелисса несколько лет жили не в красивом загородном особняке родителей жениха, а ютились в однушке в доме под снос в спальном районе столицы.
Спустя годы звездные родители с удивлением и восхищением обнаружили, что Архип и Мелисса не только не рассорились и не разбежались по разным углам, утомленные бытовухой, а, наоборот, сплотились. И тогда сердце Глушко растаяло.
По словам Тарзана, он зауважал этих двух молодых людей и видит, что они друг на друга положительно влияют.
Ранее Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей.
21 августа 2024 года Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) женили
сына Архипа. Единственный наследник звездной пары связал себя узами
брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной в день свадьбы родителей.
Позднее заслуженная артистка РФ высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.