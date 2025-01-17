Павел Дуров выступил во французском суде с обещанием

Павел Дуров в присутствие трех своих адвокатов пообещал во французском суде улучшить модерацию в Telegram, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Franceinfo, таким образом основатель мессенджера ответил на допрос судьи о незаконном контенте в Telegram.

Кроме того, предприниматель заверил, что соцсеть ежемесячно удаляет "от 15 до 20 млн учетных записей пользователей за нарушение закона". Что касается материалов, связанных с педофилией, по словам предпринимателя, их удаляют в день появления. Он также указал на то, что платформа сотрудничает с несколькими ассоциациями по борьбе с эксплуатацией детей.

Дуров добавил, что Telegram – не единственная соцсеть, обеспокоенная этими проблемами.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору "нечего скрывать".

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

Впервые бизнесмена допросили в парижском суде в рамках уголовного дела 7 декабря.