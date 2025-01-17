Бразильская полиция убила 6 подозреваемых в ограблении банка
Фото: pixabay
17 января бразильская полиция убила шестерых подозреваемых во время операции по ликвидации банды, которая планировала крупномасштабные ограбления банков, сообщает Zakon.kz.
По информации AP, полиция южного штата Парана сообщила, что сотрудники провели обыск в укрытии банды на ранчо в Понта-Гросса, где подозреваемые планировали ограбить банк или бронетранспортер.
Злоумышленники, которые находились под наблюдением с декабря, открыли огонь по прибывшим офицерам. Власти сообщили об изъятии на месте пулемета 50-го калибра, винтовок и взрывчатки.
В последние годы в Бразилии стали обычным явлением масштабные ограбления банков. Часто такие "мероприятия" не обходятся без участия заложников, которых используют в качестве живого щита.
В октябре 2021 года полиция убила 25 подозреваемых во время аналогичной операции против банды.
Ранее сообщалось, что необычная кража драгоценностей произошла на Шри-Ланке.
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