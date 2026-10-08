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Мир

Кража картин Ренуара: полиция Франции задержала подозреваемых

Кража картин Ренуара: полиция Франции задержала шестерых подозреваемых, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 21:45 Фото: wikipedia
Во Франции задержали шестерых подозреваемых в краже картин из музея Ренуара в Кань-сюр-Мер на Лазурном берегу. Полиция предполагает, что за ограблением стоит хорошо организованная группа. Общий ущерб от кражи ранее оценивался в 9 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет franceinfo, подозреваемых и их предполагаемых сообщников задержали в разных департаментах Франции. С 7 октября они находятся под стражей в полицейском управлении Ниццы.

По словам следователей, раскрыть дело удалось благодаря многодневной работе оперативников, которые вели наблюдение за подозреваемыми, фиксировали их передвижения на фото и видео.

Известно, что 8 сентября двое злоумышленников в масках проникли на территорию через отверстие в ограждении. После срабатывания сигнализации они разбили окно и проникли в помещение, где находились картины известного французского художника Огюста Ренуара. В итоге они схватили четыре полотна, но во время полицейской погони бросили два. В итоге среди похищенных картин оказалась наиболее ценная работа, "Портрет мадам Колонна-Романо".

Эксперт по истории искусства Дидье Рикнер заявил, что продать такие произведения на открытом рынке практически невозможно из-за их известности. Среди возможных мотивов преступления он назвал попытку получить выкуп или давление на страховую компанию.

Расследование ведется по статьям об организованной преступной группе и краже, совершенной группой лиц. Срок содержания подозреваемых под стражей может составлять до 96 часов.

По информации издания, похищенные картины пока не найдены.

Отметим, что в 2025 году несколько преступников, скрывших лица, проникли в Лувр в Париже и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы – среди них ожерелье, брошь и тиара.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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