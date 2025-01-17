Сотни мертвых морских черепах находят на берегах Индии
По информации AP, оливковые черепахи Ридли проплывают тысячи км в поисках идеальных условий для гнездования на побережье Индии. Этот вид находится под угрозой уже много лет, поскольку количество пляжей для гнездования по всему миру сокращается.
В типичный год на побережье города можно ожидать от 100 до 200 смертей взрослых черепах.
"В этом году мы уже пересекли отметку в 200 мертвых черепах чуть больше чем за две недели", – сказал Шраван Кришнан, волонтер из базирующейся в Ченнаи Студенческой сети по сохранению морских черепах.
Кришнан также обеспокоен малым количеством черепах, гнездящихся на берегу. Он и другие защитники природы ходят по городским пляжам ночью, собирают и переносят черепашьи гнезда, чтобы яйца не были испорчены посетителями пляжа или съедены собаками.
Эксперты говорят, что смерти, скорее всего, вызваны большими рыболовными сетями, которые покрывают дно океана.
Ранее в Турции произошел необычный случай. Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветеринарную клинику в Стамбуле.