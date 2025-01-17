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Мир

Сотни мертвых морских черепах находят на берегах Индии

Черепаха плавает в океане, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 03:45 Фото: pixabay
За последние две недели на берег восточного побережья Индии недалеко от города Ченнаи выбросило более 400 находящихся под угрозой исчезновения морских черепах. Подобного не наблюдалось более двух десятилетий, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, оливковые черепахи Ридли проплывают тысячи км в поисках идеальных условий для гнездования на побережье Индии. Этот вид находится под угрозой уже много лет, поскольку количество пляжей для гнездования по всему миру сокращается.

В типичный год на побережье города можно ожидать от 100 до 200 смертей взрослых черепах.

"В этом году мы уже пересекли отметку в 200 мертвых черепах чуть больше чем за две недели", – сказал Шраван Кришнан, волонтер из базирующейся в Ченнаи Студенческой сети по сохранению морских черепах.

Кришнан также обеспокоен малым количеством черепах, гнездящихся на берегу. Он и другие защитники природы ходят по городским пляжам ночью, собирают и переносят черепашьи гнезда, чтобы яйца не были испорчены посетителями пляжа или съедены собаками.

Эксперты говорят, что смерти, скорее всего, вызваны большими рыболовными сетями, которые покрывают дно океана.

Ранее в Турции произошел необычный случай. Бездомная собака принесла своего умирающего щенка в ветеринарную клинику в Стамбуле.

Аксинья Титова
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