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Происшествия

Оперуполномоченного осудили за изнасилование заключенной в Шымкенте

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 21:10 Фото: Zakon.kz
Сарыагашский районный суд признал виновным оперуполномоченного ИВС в изнасиловании заключенной в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Согласно версии обвинения, обвиняемый в сентябре 2024 вошел в камеру потерпевшей и под предлогом организации звонка матери отвел ее на склад. Там, несмотря на сопротивление, он изнасиловал ее.

Как уточняется, заключенная не сообщила о случившемся сразу. Однако в октябре при медобследовании в учреждении КУИС Шымкента у нее обнаружили раннюю беременность, что и стало поводом для проверки.

 "В ходе дознания женщина заявила об изнасиловании. Против Диаса М. было возбуждено уголовное дело. Диас вину отрицал, утверждая, что интимная связь была по "обоюдному согласию". Позднее и сама потерпевшая изменила показания, заявив, что дала первоначальные сведения в состоянии стресса, узнав о беременности и тюремном сроке. Суд признал эти заявления недостоверными", – говорится в материалах дела.

В результате оперуполномоченного осудили на девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии среднего режима. Также он обязан компенсировать процессуальные издержки и внести около 77 тыс. тенге в фонд помощи потерпевшим.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске полицейских осудили за вымогательство.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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