Археологи нашли в Помпеях точный рецепт долговечного римского бетона
Исследования на этот счет представлены в журнале Nature Communications. В нем говорится, что город Помпеи, погребенный под раскаленным пеплом Везувия в 79 году, уже несколько столетий служит для археологов бесценным окном в повседневную жизнь Римской империи.
Сначала город засыпало осадком из пемзы и лапилли, затем его накрыли быстрые горячие пирокластические потоки, которые завалили и "цементировали" улицы, дома и предметы быта. Это позволило Помпеям сохраниться в том виде, в котором город оставили бегущие от извержения жители.
В 2023 году международная команда археологов под руководством Адмира Масича (Admir Masic) из Массачусетского технологического института в США организовала новую большую экспедицию. Специалисты не предполагали, что под слоем земли они найдут не просто очередную постройку, а своего рода полноценный бетонный завод I века.
Фото: Archaeological Park of Pompeii
Масич и его коллеги обнаружили строительную мастерскую, где рабочие готовили бетонные смеси. Пепел накрыл помещение в разгар работы, так что все материалы, инструменты и даже пометки на стенах с графиками работ и расчетами необходимых материалов хорошо сохранились.
Мастерская дала возможность понять технологию, которую не удавалось полностью восстановить даже в лучших лабораториях мира. Открытие показало, что римляне изготавливали бетон иначе, чем это описывали древние тексты.
В этих текстах авторы утверждали, что для изготовления бетона строители использовали гашеную известь – гидроксид кальция. Согласно записям, материал для строительных работ получали так: римляне брали известь, добавляли воду, ждали реакцию, затем смешивали эту гашеную известь с вулканическим пеплом и остальными компонентами бетона.
Однако химический анализ сухих смесей из помпейской мастерской доказал обратное. Древние строители применяли метод так называемого горячего смешивания с использованием негашеной извести – оксида кальция.
- Суть метода в следующем: негашеную известь в сухом виде смешивали со всеми другими сухими ингредиентами – вулканическим пеплом или пуццолановыми добавками. И только потом в эту сухую смесь добавляли воду.
- При контакте воды с негашеной известью происходила бурная химическая реакция с выделением тепла. В результате этой реакции часть смеси заметно прогревалась, шла гидратация, а потом в результате последующего затвердевания формировалась плотная каменистая структура, то есть бетон.
Масич объяснил, что именно негашеная известь формировала основу прочного строительного бетона. Ее применяли в основном для отделочных штукатурок и растворов, где важны были пластичность и гладкость поверхности.
Одним из главных преимуществ метода горячего смешивания стало образование в застывшей массе особых включений – так называемых кластов. Эти мелкие фрагменты негашеной извести, не до конца прореагировавшие с водой, остаются в бетоне как резервуары активного кальция.
