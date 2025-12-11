#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт долговечного римского бетона

Бетон, находка, кирпичи, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 21:59 Фото: Archaeological Park of Pompeii
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно – определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности, сообщает Zakon.kz.

Исследования на этот счет представлены в журнале Nature Communications. В нем говорится, что город Помпеи, погребенный под раскаленным пеплом Везувия в 79 году, уже несколько столетий служит для археологов бесценным окном в повседневную жизнь Римской империи.

Сначала город засыпало осадком из пемзы и лапилли, затем его накрыли быстрые горячие пирокластические потоки, которые завалили и "цементировали" улицы, дома и предметы быта. Это позволило Помпеям сохраниться в том виде, в котором город оставили бегущие от извержения жители.

В 2023 году международная команда археологов под руководством Адмира Масича (Admir Masic) из Массачусетского технологического института в США организовала новую большую экспедицию. Специалисты не предполагали, что под слоем земли они найдут не просто очередную постройку, а своего рода полноценный бетонный завод I века.

Фото: Archaeological Park of Pompeii

Масич и его коллеги обнаружили строительную мастерскую, где рабочие готовили бетонные смеси. Пепел накрыл помещение в разгар работы, так что все материалы, инструменты и даже пометки на стенах с графиками работ и расчетами необходимых материалов хорошо сохранились.

Мастерская дала возможность понять технологию, которую не удавалось полностью восстановить даже в лучших лабораториях мира. Открытие показало, что римляне изготавливали бетон иначе, чем это описывали древние тексты.

В этих текстах авторы утверждали, что для изготовления бетона строители использовали гашеную известь – гидроксид кальция. Согласно записям, материал для строительных работ получали так: римляне брали известь, добавляли воду, ждали реакцию, затем смешивали эту гашеную известь с вулканическим пеплом и остальными компонентами бетона.

Однако химический анализ сухих смесей из помпейской мастерской доказал обратное. Древние строители применяли метод так называемого горячего смешивания с использованием негашеной извести – оксида кальция.

  • Суть метода в следующем: негашеную известь в сухом виде смешивали со всеми другими сухими ингредиентами – вулканическим пеплом или пуццолановыми добавками. И только потом в эту сухую смесь добавляли воду.
  • При контакте воды с негашеной известью происходила бурная химическая реакция с выделением тепла. В результате этой реакции часть смеси заметно прогревалась, шла гидратация, а потом в результате последующего затвердевания формировалась плотная каменистая структура, то есть бетон.

Масич объяснил, что именно негашеная известь формировала основу прочного строительного бетона. Ее применяли в основном для отделочных штукатурок и растворов, где важны были пластичность и гладкость поверхности.

Одним из главных преимуществ метода горячего смешивания стало образование в застывшей массе особых включений – так называемых кластов. Эти мелкие фрагменты негашеной извести, не до конца прореагировавшие с водой, остаются в бетоне как резервуары активного кальция.

Ранее мы писали о том, что на Марсе нашли "особые зоны", где запрещено даже садиться.

Аксинья Титова
Читайте также
В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование
07:50, 18 января 2025
В Помпеях обнаружили 2000-летнюю частную баню – исследование
В Помпеях найдены две жертвы извержения древнего вулкана
07:18, 13 августа 2024
В Помпеях найдены две жертвы извержения древнего вулкана
Древние артефакты Жанкента: тюльпановидные сосуды нашли археологи Кызылорды
10:33, 11 ноября 2024
Древние артефакты Жанкента: тюльпановидные сосуды нашли археологи Кызылорды
