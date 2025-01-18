Стало известно время начала прекращения огня в секторе Газа
Об этом заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в соцсети Х. Катар был посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.
"По согласованию сторон соглашения и посредников прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе", – указал он. Аль-Ансари добавил, что жителям следует "соблюдать меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний от официальных источников".
As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official…— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025
В ночь на 18 января 2025 года израильское правительство одобрило сделку о прекращении огня. Первый этап продлится 42 дня, он включает в себя обмен 33 израильских заложников более чем на тысячу палестинских заключенных, отвод израильских войск с позиций, увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
Переговоры между ХАМАС и Израилем о перемирии длились более года, сам конфликт – более 15 месяцев. Прошлое перемирие между сторонами было в ноябре 2023 года.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.