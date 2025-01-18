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Мир

Стало известно время начала прекращения огня в секторе Газа

Сектор Газа, флаг Палестины, , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 17:31 Фото: pixabay
Режим прекращения огня в секторе Газа начнется 19 января в 8:30 по местному времени (11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в соцсети Х. Катар был посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.

"По согласованию сторон соглашения и посредников прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе", – указал он. Аль-Ансари добавил, что жителям следует "соблюдать меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний от официальных источников".

В ночь на 18 января 2025 года израильское правительство одобрило сделку о прекращении огня. Первый этап продлится 42 дня, он включает в себя обмен 33 израильских заложников более чем на тысячу палестинских заключенных, отвод израильских войск с позиций, увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Переговоры между ХАМАС и Израилем о перемирии длились более года, сам конфликт – более 15 месяцев. Прошлое перемирие между сторонами было в ноябре 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Андрей Дюсупов
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