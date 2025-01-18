Стало известно время начала прекращения огня в секторе Газа

Режим прекращения огня в секторе Газа начнется 19 января в 8:30 по местному времени (11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в соцсети Х. Катар был посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС.

"По согласованию сторон соглашения и посредников прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе", – указал он. Аль-Ансари добавил, что жителям следует "соблюдать меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний от официальных источников".

As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025

В ночь на 18 января 2025 года израильское правительство одобрило сделку о прекращении огня. Первый этап продлится 42 дня, он включает в себя обмен 33 израильских заложников более чем на тысячу палестинских заключенных, отвод израильских войск с позиций, увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Переговоры между ХАМАС и Израилем о перемирии длились более года, сам конфликт – более 15 месяцев. Прошлое перемирие между сторонами было в ноябре 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.