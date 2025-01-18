В Израиле одобрили соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Правительство Израиля проголосовало за прекращение огня в секторе Газа и начало процесса по освобождению заложников из анклава, сообщает Zakon.kz.

Ранее соглашение о прекращении боев с палестинским движением "Хамас" утвердил военный кабинет Израиля.

По информации The Times of Israel, 24 министра проголосовали "за", восемь – "против". Сделка с "Хамасом" должна вступить в силу 19 января 2025 года, когда из плена освободят первых трех заложников. Еще 30 человек обязуются отпустить в течение 42 дней.

На заседании премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США предоставили стране гарантию возобновления боевых действий в случае нарушения соглашений со стороны "Хамаса".

"Президент Трамп принял решение, что когда он вступит в должность, мы вновь получим все оружие, поставки которого приостановлены", – добавил Нетаньяху.

15 января 2025 года премьер Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани сообщил о соглашении между Израилем и "Хамасом". 17 января достижение договоренностей подтвердил Нетаньяху. На первом 42-дневном этапе сделки Израиль начнет вывод войск из сектора Газа, а "Хамас" освободит 33 заложника. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи заключенных в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху перенес операцию и экстренно вернулся к работе. Премьер-министру Израиля удалили предстательную железу.