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Мир

Мигрантов из Турции обнаружили в грузовике грузинские полицейские

Мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 05:40 Фото: pixabay
18 января на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" патрульная полиция Грузии выявила группу мигрантов, сообщает Zakon.kz.

В результате совместных оперативных мероприятий и следственных действий, сотрудники главного управления Аджарии департамента патрульной полиции МВД и таможенного управления службы доходов МВД, по фактам незаконного пересечения госграницы и незаконной перевозки мигрантов задержали шесть граждан Турции. В их числе 44-летний водитель фуры, передает пресс-служба МВД Грузии.

Начаты следственные мероприятия. Задержанным грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

А в Париже мигранты заблокировали работу театра. Они сделали его своим местом проживания.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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