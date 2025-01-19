Мигрантов из Турции обнаружили в грузовике грузинские полицейские

18 января на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" патрульная полиция Грузии выявила группу мигрантов, сообщает Zakon.kz.

В результате совместных оперативных мероприятий и следственных действий, сотрудники главного управления Аджарии департамента патрульной полиции МВД и таможенного управления службы доходов МВД, по фактам незаконного пересечения госграницы и незаконной перевозки мигрантов задержали шесть граждан Турции. В их числе 44-летний водитель фуры, передает пресс-служба МВД Грузии.

Начаты следственные мероприятия. Задержанным грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

А в Париже мигранты заблокировали работу театра. Они сделали его своим местом проживания.