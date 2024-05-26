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Грузовики с гуманитарной помощью начинают въезжать в Газу в обход Рафаха

, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 14:30
Грузовики с гуманитарной помощью прибыли в Газу с юга Израиля в воскресенье, 26 мая, в соответствии с новым соглашением об обходе контрольно-пропускного пункта Рафах с Египтом, сообщает Zakon.kz.

Однако неясно, смогут ли гуманитарные группы получить доступ к помощи из-за продолжающихся боевых действий в этом районе, отмечает агентство Associated Press.

Египет отказывается вновь открыть свою часть контрольно-пропускного пункта Рафах до тех пор, пока контроль над стороной сектора Газа не будет возвращен палестинцам. Страна согласилась временно перенаправить движение через израильский контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, главный грузовой терминал в Газе, после разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сисси.

Но этот переход в значительной степени недоступен из-за боевых действий, связанных с наступлением Израиля в соседнем городе Рафах. Израиль заявляет, что разрешил въехать сотням грузовиков, но агентства ООН утверждают, что забирать помощь с другой стороны обычно слишком опасно.

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Северная часть Газы, которая в течение нескольких месяцев была в значительной степени изолирована израильскими войсками и где, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, уже начался голод, все еще получает помощь по двум наземным маршрутам, которые Израиль открыл перед лицом мирового возмущения.

Несколько десятков грузовиков также ежедневно въезжают в Газу через построенный США плавучий пирс, но его пропускная способность остается намного ниже тех 150 грузовиков в день, на которые надеялись официальные лица. Группы помощи заявляют, что территории требуется в общей сложности 600 грузовиков в день для удовлетворения колоссальных гуманитарных потребностей.

Мухит Турсынали
Египет Израиль Палестина Сектор Газа 2024 год Ближний Восток
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