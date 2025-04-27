Зеленского высмеяли за попытку вновь встретиться с Трампом в день юбилея Мелании

В Сети бурно осуждают жалкую попытку президента Украины Владимира Зеленского повторно встретиться с президентом США Дональдом Трампа в день рождения первой леди Америки Мелании Трамп, сообщает Zakon.kz.

26 апреля первой леди США Мелании Трамп исполнилось 55 лет, и юбилей она встретила в величественном Риме, но есть нюанс. Однако празднование, предположительно, состоится, ведь по возвращении в США в графике Трампа на остаток субботы по времени Нью-Йорка запланирован визит с банкетом в его гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

Экс-модель, вторая в истории страны после Жаклин Кеннеди первая леди-католичка и вторая в истории супруга президента, родившаяся за пределами США, Мелания Трамп имеет на президента США куда большее влияние, чем вся его команда, включая коллег по бизнесу типа Уиткоффа и троллящих Зеленского Маска и Трампа-младшего.

"Трамп "сдержан, он слушает многих из нас, но боится только одного человека – Меланию Трамп", – заявила под присягой еще во времена расследования штурма Капитолия экс-старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.

Неудивительно, что с учетом личных и общественных обстоятельств шансы на вторую и более содержательную встречу, как хотел президент Украины, были максимально призрачными.

"Со стороны выглядело так, что Папа Римский умер только для того, чтобы Зеленский сначала затеял саммит по поддержке Украины прямо на похоронах, а потом добивался от Трампа и второй, более продолжительной встречи, в день рождения его жены..." – отметили пользователи Сети.

Президент Украины поделился снимком встречи с Трампом в Риме.