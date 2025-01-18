Возобновлением боевых действий в секторе Газа пригрозил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что при необходимости ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

"В США полностью поддержали право Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными. Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью", – цитирует Нетаньяху Al Jazeera.

По его словам, силы Израиля "не только не уменьшают, а увеличивают" свое присутствие в Филадельфийском коридоре – на границе между сектором Газа и Египтом. Он отметил, что подобный контроль необходим для "недопущения контрабанды или переброски заложников через границу".

Кроме того, как заявил израильский премьер, в рамках принятого соглашения стало возможным возвращение на родину 33 заложников, большинство из которых живы.

Ранее сообщалось, что в Израиле одобрили соглашение о прекращении огня в секторе Газа.