#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Мир

Возобновлением боевых действий в секторе Газа пригрозил Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху пригрозил сектору Газа возобновлением боевых действий, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 01:21 Фото: Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что при необходимости ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.
"В США полностью поддержали право Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными. Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью", – цитирует Нетаньяху Al Jazeera.

По его словам, силы Израиля "не только не уменьшают, а увеличивают" свое присутствие в Филадельфийском коридоре – на границе между сектором Газа и Египтом. Он отметил, что подобный контроль необходим для "недопущения контрабанды или переброски заложников через границу".

Кроме того, как заявил израильский премьер, в рамках принятого соглашения стало возможным возвращение на родину 33 заложников, большинство из которых живы.

Ранее сообщалось, что в Израиле одобрили соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Люди погибли на выставке исторической боевой техники в Чехии
Мир
00:45, 19 января 2025
Люди погибли на выставке исторической боевой техники в Чехии
Террористический акт в Тель-Авиве: ранены несколько человек
Мир
23:50, 18 января 2025
Террористический акт в Тель-Авиве: ранены несколько человек
Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Мир
23:33, 18 января 2025
Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: