До какого времени продлятся боевые действия в секторе Газа

Боевые действия в секторе Газа продлятся ещё несколько месяцев. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости Нетаньяху уточнил, что операция продлится до достижения всех целей и уничтожения движения ХАМАС в секторе Газа.

"В случае, если "Хезболлах" расширит масштаб противостояния, мы нанесем такие удары, которые ни "Хезболлах", ни Иран не представляют", - заявил премьер.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 21 672.

Нетаньяху уже заявлял, что война не прекратится, пока не будут достигнуты все цели. Военные готовы идти до победного конца. "Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели – полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Всем террористам ХАМАС, от первого до последнего, грозит смерть. У них есть только два варианта: сдаться или умереть", – сказал тогда премьер.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.



При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.