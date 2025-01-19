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Мир

Фотограф и модель вошли в Книгу рекордов Гиннесса с рискованной фотосессией

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 07:45 Фото: Instagram/hainingphoto
Стивен Хайнинг и Сиара Антоски установили рекорд, сделав фотосессию на глубине 50 метров, сообщает Zakon.kz.

Они провели съемку у побережья Флориды на месте крушения судна Hydro Atlantic. Погружение контролировали водолазы и зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

"Стивен Хейнинг вместе с моделью и своей командой уже трижды побил рекорд по глубине своей подводной фотосессии моделей, пытаясь запечатлеть красоту природы и человечества", – говорится в сообщении.
Фото: guinnessworldrecords

Инициатива очередного погружения исходила от дайвера и модели Сиары, которая ранее никогда не работала с Хайнингом, но наблюдала за его работами. Перед съемками им обоим пришлось год технически тренироваться, чтобы безопасно достичь зафиксированной глубины. Ее смелость оценили по заслугам, учитывая, что она смогла выдержать жестокий холод и сюрреалистическую среду, находясь так глубоко в океане, в платье и без дайверского оборудования.

Короткую версию видео, фотограф представил 18 января на своей странице в Instagram.

В начале января были названы лучшие спортивные фото 2024 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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