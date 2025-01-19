Почему пожилые японцы стремятся провести последние годы в тюрьме

Пожилые жители Японии в последнее время все чаще добровольно стремятся в тюрьму. СМИ пишут, что таким способом им легче выжить, сообщает Zakon.kz.

По данным СNN, крупнейшая женская тюрьма страны заполнена преимущественно представителями преклонного возраста. При этом, по словам местных охранников, для заключенных настолько остра проблема одиночества, что они бы предпочли остаться за решеткой.

"Есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 20 тыс. или 30 тыс. йен (67-100 тыс. тенге) в месяц (если смогут), чтобы жить здесь вечно", – рассказал сотрудник женской тюрьмы Тотиги Такаеси Сиранага.

Как уточняется, осужденные получают регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь, уход и общение, которого им не хватает в жизни на свободе.

"В этой тюрьме очень хорошие люди. Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная", – призналась 81-летняя преступница, отбывающая наказание за кражу еды.

По информации издания, 20% японцев старше 65 лет живут в бедности. Охранник Сиранага объяснил, что большинство людей попадают в тюрьму, чтобы выжить.





"Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше", – высказался он.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре завели дело на сотрудников пансионата для пожилых людей. Позже ославившееся на всю страну заведение покинули все постояльцы.