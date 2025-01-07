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Мир

Северная Корея провела второе испытание гиперзвуковой ракеты

Северная Корея провела второе испытание гиперзвуковой ракеты, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 04:40 Фото: KCNA
Северная Корея заявила, что ее последним испытанием оружия стала новая гиперзвуковая ракета средней дальности, предназначенная для поражения удаленных целей в Тихом океане. Лидер Ким Чен Ын расширяет свою коллекцию ядерного оружия, сообщает Zakon.kz.

Сообщение северокорейских государственных СМИ появилось на следующий день после того, как военные Южной Кореи заявили, что зафиксировали запуск северокорейской ракеты, которая пролетела 1100 км и приземлилась в водах между Корейским полуостровом и Японией.

В прошлом году Северная Корея продемонстрировала многочисленные системы вооружения, которые могут быть нацелены на ее соседей и Соединенные Штаты.

В последние годы Северная Корея проводит летные испытания различных ракет средней дальности, которые, если их усовершенствовать, могли бы достичь тихоокеанского военного центра США на острове Гуам. В последние месяцы Пхеньян испытывал сочетание этих ракет с предполагаемыми гиперзвуковыми боеголовками.

Северная Корея с 2021 года испытывает различное гиперзвуковое оружие, предназначенное для полета со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. Скорость и маневренность такого оружия направлены на то, чтобы противостоять региональным системам противоракетной обороны.

Ранее стало известно, что в Северной Корее запретили хот-доги и ужесточили наказание за развод.

Аксинья Титова
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