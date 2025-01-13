Китайский ученый раскрыл план по созданию солнечной электростанции в космосе

Специалист по ракетостроению и член Китайской инженерной академии (CAE) Лонг Лэхао рассказал об амбициозном плане по использованию сверхтяжелых ракет для создания солнечных электростанций в космосе, сообщает Zakon.kz.

Космические электростанции смогут круглосуточно собирать солнечную энергию, а затем передавать ее на Землю, обеспечивая непрерывное электроснабжение.

По словам ученого, китайские специалисты работают над проектом, который представляет собой установку солнечной батареи шириной один километр. Чтобы отправить подобное устройство на околоземную орбиту, потребуется многоразовая ракета-носитель нового поколения "Чанчжэн-9" (Long March-9). С ее помощью и собираются построить солнечную электростанцию в космосе.

Лонг Лэхао заявил, что этот проект настолько же важен, как создание крупнейшей в мире ГЭС "Три ущелья" в центральной части Китая. Ее мощность по выработке электроэнергии – примерно 100 млрд киловатт часов в год.

Ранее ученые озвучили самые ожидаемые в 2025 году космические запуски.