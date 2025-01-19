Производители шампанского в Европе теряют доход из-за тренда на здоровый образ жизни

Продажи шампанского в Европе и США теряют популярность из-за меняющихся привычек населения. В 2024 году его поставки упали почти на 10%. Французские компании объяснили это экономической и политической нестабильностью, а также удешевлением напитков, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, ассоциация производителей заявила, что потребители на таких рынках, как США и Франция, сократили потребление элитного напитка.

"Шампанское – это настоящий барометр настроения потребителей. Сейчас не время праздновать, учитывая инфляцию, конфликты по всему миру, экономическую неопределенность и политическое выжидание на некоторых крупнейших рынках шампанского, таких как Франция и США", – сказал Максим Тубар, президент Syndicat Général des Vignerons, профсоюза виноделов, и сопредседатель объединенной торговой ассоциации.

Более доступные альтернативы, включая просекко, английское игристое вино и креман, все чаще заменяют потребителям шампанское, при этом спрос на премиальные французские игристые вина упал до самого низкого уровня за последние два десятилетия. В последние годы недорогие напитки стали более конкурентоспособными с точки зрения качества.

Все больше данных свидетельствуют о том, что представители поколения Z и миллениалы в США, вообще отказываются от алкоголя, отдавая предпочтение безалкогольным коктейлям и марихуане.

В прошлом году объем продаж на французском рынке составил 118,2 млн бутылок, что на 7,2% меньше, чем в 2023 году. Экспорт шампанского также сократился в прошлом году: было отгружено 153,2 млн бутылок, что почти на 11% меньше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что биткоин резко упал в цене впервые с 18 ноября 2024 года.