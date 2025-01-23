Дональд Трамп обратился к 54-летней Мелании
Фото: Instagram/melaniatrump
47-й действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram архивную фотографию с женой – фотомоделью и дизайнером Меланией Трамп, сообщает Zakon.kz.
Судя по нарядам, снимок сделан на свадьбе Дональда и Мелании.
"Поздравляю Меланию с 20-летием годовщины!" – обратился Трамп к 54-летней супруге.
Подписчики, которых у избранного президента США более 31 млн, поздравили Дональда и Меланию с важной датой и пожелали им счастья.
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