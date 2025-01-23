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Мир

Дональд Трамп обратился к 54-летней Мелании

Дональд Трамп обратился к 54-летней Мелании, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 10:53 Фото: Instagram/melaniatrump
47-й действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram архивную фотографию с женой – фотомоделью и дизайнером Меланией Трамп, сообщает Zakon.kz.

Судя по нарядам, снимок сделан на свадьбе Дональда и Мелании.

"Поздравляю Меланию с 20-летием годовщины!" – обратился Трамп к 54-летней супруге.

Подписчики, которых у избранного президента США более 31 млн, поздравили Дональда и Меланию с важной датой и пожелали им счастья.

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20 января 2025 года во время инаугурации Дональда Трампа, вступившего в должность 47-го президента США, внимание публики привлек не только его программный спич, но и наряд первой леди Мелании Трамп. Образ первой леди вызвал жаркие дискуссии в Сети.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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