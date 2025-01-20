Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после его вступления в должность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет СNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться разрешить ситуацию в Украине.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал положить конец конфликту в течение дня после приведения к присяге. И, как пишет издание, это обещание он, видимо, нарушит. Пока Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования конфликта, который мог бы быть реализован в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямых переговоров с Путиным.

Представители команды Трампа по национальной безопасности начали готовиться к телефонному разговору с Путиным несколько недель назад. Пока неясно, была ли определена дата этого разговора. А как только Трамп вступит в должность, официальные лица США и России смогут начать серьезную работу по организации личной встречи.

В Кремле пока не прокомментировали данное сообщение CNN.

В начале 2025 года Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом России. "Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично", – сказал Трамп.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили мирное урегулирование конфликта в Украине. Но позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о разговоре двух президентов. Он заявил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет.

