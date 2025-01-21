Один из первых указов Трампа обернулся судебным иском в его адрес

Менее чем через два часа после подписания Дональдом Трампом одного из его первых указов был подан иск, оспаривающий намерение президента США, сообщает Zakon.kz.

20 января вечером, после вступления в должность, Трамп подписал указ, которым намерен исполнить обещание положить конец предоставлению гражданства по праву рождения в США.

Согласно указу, в течение 30 дней детям, родившимся в США, будет отказано в гражданстве, включая выдачу паспортов, если хотя бы один из родителей не является гражданином США или владельцем грин-карты, пишет Politico.

И менее чем через день Дональду Трампу был подан иск в связи с этим указом. Его подали защитники прав иммигрантов в федеральный суд Нью-Гэмпшира от имени группы, представляющей индонезийских мигрантов в этом штате, а также других групп, представляющих латиноамериканцев и так называемых мечтателей – людей, привезенных в США в детстве родителями, которые въехали или остались в стране нелегально.

Это первый из исков, которые, как ожидается, будут поданы. Чиновники штатов Калифорния и Иллинойс, среди прочих, заявили о планах подать иск в связи с указом президента.

В иске, поданном в Нью-Гэмпшире, утверждается, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку к Конституции, а также федеральный закон, действующий более 80 лет.

"Ни Конституция, ни какой-либо федеральный закон не предоставляют президенту никаких полномочий по переопределению американского гражданства. Пытаясь ограничить право на гражданство по праву рождения, указ превышает полномочия президента и противоречит Конституции и федеральному закону", – говорится в иске.

В иске также говорится, что указ Трампа, если он будет исполнен, может привести к тому, что некоторые дети останутся без гражданства.

Жалобу по этому делу подписали в общей сложности 26 адвокатов.

Верховный суд постановил более века назад, что дети, рожденные в США от иностранных родителей, являются гражданами США в соответствии с 14-й поправкой. Единственное юридически признанное исключение применяется, когда оба родителя являются дипломатами с иммунитетом от законов США.

Однако группа ученых-юристов, выступающих за ужесточение иммиграции, утверждает, что постановление 1898 года было истолковано слишком широко и нынешний Верховный суд может разрешить правительству установить более строгие стандарты для гражданства. Также неясно, придут ли суды к выводу, что у Трампа есть какие-либо полномочия решать этот вопрос без акта Конгресса в его поддержку.

20 января 2025 года Дональд Трамп вступил в должность президента США. Во время своей инаугурационной речи он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов его администрации станет иммиграционная политика. По его словам, правительство "не защищает законопослушных граждан, предоставляя при этом убежище и защиту опасным преступникам".