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Происшествия

Грузовики и легковые автомобили попали в снежный занос в Акмолинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 23:42 Фото: скриншот видео
Вблизи села Уштар на 38 км автодороги Коргалжын – Баршын Акмолинской области два грузовых и две легковых автомобиля остались посреди автодороги из-за снежного затора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС, водители транспортных средств обратились за помощью спасателям.

"В 30-градусный мороз и буран вызволять людей прибыли спасатели МЧС. Спасатели доставили семь человек пункт обогрева села Коргалжын и обеспечили горячим питанием. В медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в ведомстве.

Спасенные поблагодарили сотрудников МЧС и продолжили свой путь.

Ранее сообщалось, что морозы до -38 градусов ожидаются в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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