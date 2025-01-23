Грузовики и легковые автомобили попали в снежный занос в Акмолинской области

Фото: скриншот видео

Вблизи села Уштар на 38 км автодороги Коргалжын – Баршын Акмолинской области два грузовых и две легковых автомобиля остались посреди автодороги из-за снежного затора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС, водители транспортных средств обратились за помощью спасателям. "В 30-градусный мороз и буран вызволять людей прибыли спасатели МЧС. Спасатели доставили семь человек пункт обогрева села Коргалжын и обеспечили горячим питанием. В медицинской помощи они не нуждались", – рассказали в ведомстве. Спасенные поблагодарили сотрудников МЧС и продолжили свой путь. Ранее сообщалось, что морозы до -38 градусов ожидаются в Казахстане.

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