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Мир

Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 19:31 Фото: akorda.kz
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января расплакался во время церемонии прощания с погибшими в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая, сообщает Zakon.kz.

Кадры с мероприятия опубликовали турецкие СМИ. 

Ранее стало известно, что пожар в отеле Grand Kartal привел к гибели как минимум 66 человек. Оказавшись в ловушке стремительно распространявшегося пламени, люди в панике прыгали из окон и пытались спуститься по простыням. 22 января в Турции объявили Днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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