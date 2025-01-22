Эрдоган расплакался на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января расплакался во время церемонии прощания с погибшими в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая, сообщает Zakon.kz.

Кадры с мероприятия опубликовали турецкие СМИ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan #Bolu’daki faciada 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/KkLK4qonJF — TRT HABER (@trthaber) January 22, 2025

Ранее стало известно, что пожар в отеле Grand Kartal привел к гибели как минимум 66 человек. Оказавшись в ловушке стремительно распространявшегося пламени, люди в панике прыгали из окон и пытались спуститься по простыням. 22 января в Турции объявили Днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.