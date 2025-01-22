Трамп обратился к Путину с призывом закончить военный конфликт в Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, призвав Россию немедленно прекратить военный конфликт в Украине и заключить соглашение для предотвращения дальнейших потерь, сообщает Zakon.kz

Об этом он 22 января написал пост в соцсети Truthsocial.

"Я не собираюсь вредить России. Я люблю русский народ и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным, несмотря на ложные обвинения радикальных левых", – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что Россия внесла огромный вклад в победу во Второй мировой войне, потеряв десятки миллионов жизней, и выразил уважение к русскому народу.

Трамп заявил, что, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, он вынужден будет ввести высокие налоги, тарифы и санкции на российскую продукцию. "Мы можем сделать это легким или трудным путем – легкий путь всегда лучше", – добавил он.

Президент США заверил, что война не должна продолжаться, поскольку это ведет только к новым человеческим потерям и экономическим последствиям.





"Сказав это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Заканчивайте сейчас и остановите эту нелепую войну! Иначе будет только хуже! Пора заключить сделку. Больше не должны гибнуть люди", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в первый день второго срока президент США Дональд Трамп подписал исполнительный акт, связанный с выходом Америки из Всемирной организации здравоохранения.

