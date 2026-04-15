Спорт

Главный тренер назначен в сборную Казахстана по хоккею

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 05:30 Фото: hcbarys.kz
40-летний Талгат Жайлауов возглавил мужскую сборную по хоккею, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 апреля объявила Казахстанская федерация хоккея. В тренерский штаб также вошли:

  • Владимир Князев;
  • Константин Пушкарёв;
  • Александр Кудрявцев.
"Национальная команда Казахстана продолжает подготовку к чемпионату мира в дивизионе IA, который пройдет со 2 по 8 мая в Польше", – говорится в сообщении.

Сам Жайлауов – казахстанский хоккеист, крайний нападающий. Был капитаном сборной Казахстана и признан лучшим хоккеистом страны в 2007 году. Являлся знаменосцем сборной Казахстана на церемониях открытия зимних Азиатских игр 2007 и 2011 годов.

Провел в КХЛ 11 сезонов, сыграл 418 матчей, забросил 75 шайб и отдал 105 результативных передач. В 2013 году оформил хет-трик в матче с новокузнецким "Металлургом", в 2014 году участвовал в Матче звезд КХЛ. Последний клуб – "Сарыарка" в сезоне 2020-2021.

Тем временем в КХЛ практически подходят к завершению матчи раунда 1/4 финала Кубка Гагарина.

Читайте также
Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею
23:03, 17 ноября 2025
Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею
Озвучено имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу
19:24, 29 января 2025
Озвучено имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу
Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу
19:46, 01 апреля 2024
Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу
Читайте также
Обновление рейтинга IBF: Алимханулы лишился титула, Заурбек сохранил место в топ-3
05:50, Сегодня
Обновление рейтинга IBF: Алимханулы лишился титула, Заурбек сохранил место в топ-3
"Я его большой фанат": Джон Джонс выбрал следующую "жертву"
05:18, Сегодня
"Я его большой фанат": Джон Джонс выбрал следующую "жертву"
"Он крепкий крузер, а я природный тяж": Верхувен уверен, что способен нокаутировать Усика
04:49, 15 апреля 2026
"Он крепкий крузер, а я природный тяж": Верхувен уверен, что способен нокаутировать Усика
Александр Усик оценил победу Фьюри над Махмудовым
04:17, 15 апреля 2026
Александр Усик оценил победу Фьюри над Махмудовым
