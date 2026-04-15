Главный тренер назначен в сборную Казахстана по хоккею

40-летний Талгат Жайлауов возглавил мужскую сборную по хоккею, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 апреля объявила Казахстанская федерация хоккея. В тренерский штаб также вошли:

Владимир Князев;

Константин Пушкарёв;

Александр Кудрявцев.

"Национальная команда Казахстана продолжает подготовку к чемпионату мира в дивизионе IA, который пройдет со 2 по 8 мая в Польше", – говорится в сообщении.

Сам Жайлауов – казахстанский хоккеист, крайний нападающий. Был капитаном сборной Казахстана и признан лучшим хоккеистом страны в 2007 году. Являлся знаменосцем сборной Казахстана на церемониях открытия зимних Азиатских игр 2007 и 2011 годов.

Провел в КХЛ 11 сезонов, сыграл 418 матчей, забросил 75 шайб и отдал 105 результативных передач. В 2013 году оформил хет-трик в матче с новокузнецким "Металлургом", в 2014 году участвовал в Матче звезд КХЛ. Последний клуб – "Сарыарка" в сезоне 2020-2021.

Тем временем в КХЛ практически подходят к завершению матчи раунда 1/4 финала Кубка Гагарина.