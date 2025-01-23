Более 10 тысяч жителей Эфиопии стали беженцами

Эфиопское отделение Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявило о том, что недавняя серия землетрясений в Эфиопии вынудила не менее 10 тыс. человек покинуть места проживания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Addis Standard, всего пострадали свыше 100 тыс. человек.

Больше всего стихия затронула районы Аваш Фентале и Северная Шева в области Амхара, а также области Оромия и Афар. Значительный материальный ущерб стихия нанесла в 38 районах области Амхара.

С конца сентября 2024 года эфиопский участок Большого африканского разлома, охватывающий области Афар, Амхара и Оромия, пережил серию сейсмических толчков и землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентром стал вулканический комплекс Фентале, переживающий природные катаклизмы с 2021 года. Сейсмическая активность достигла пика в конце декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 364 км от Алматы.