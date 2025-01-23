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Мир

Мужчина получил срок за шантаж работниц массажного салона

Мужчина получил срок за шантаж работниц массажного салона, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 02:59 Фото: pixabay
В Баку (Азербайджан) завершилось судебное следствие по уголовному делу Дашгына Гянджалиева, обвиняемого в вымогательстве денег у женщин путем шантажа, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Unikal, решение огласили на заседании под председательством судьи Азера Тагиева.

Прокурор выступил с обвинительной речью и потребовал приговорить обвиняемого к 10 годам лишения свободы. После защитной речи адвоката подсудимый выступил с последним словом.

По итогам совещания суд вынес приговор, по которому Дашгына Гянджалиева признали виновным по статье 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) Уголовного кодекса АР и приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Следствие установило, что обвиняемый шантажировал женщин, работавших в массажных салонах, представляясь высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов. Он угрожал сообщить семьям этих женщин об их безнравственном поведении, если те не выплатят ему определенную сумму денег.

По делу потерпевшими признали трех женщин.

Ранее появилась информация, что подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство трех девочек в Британии.

Аксинья Титова
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