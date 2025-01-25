В Египте специально убили редкую гиену

На днях жители поселка Вади-Яхмибе убили единственную в стране пятнистую гиену, сообщает Zakon.kz.

В Египте впервые за пять тыс. лет в национальном парке Гебель-Эльба на юго-востоке страны заметили пятнистую гиену, пишет Newsweek. Все бы ничего, но незваная гостья напала на деревенских коз. Жители поселка выследили гиену и сбили ее автомобилем. После этого они сфотографировали тело и оставили его падальщикам.

Фото: newsweek

Почему гиена вообще пришла в Египет, теперь гадают ученые. Зоологи считают, что к этому привело изменение климата. Ранее место, где обитают суданские гиены и Гебель-Эльбу связывал засушливый коридор. Но в последние пять лет на территориях стали чаще выпадать осадки.

Местные жители стали пасти скот на более широких и влажных землях, вследствие чего поголовье выросло. Это и могло привлечь хищников. Кроме того, в Судане с 2023 года разворачивается гражданская война. Военные действия привели к тому, что гиены стали нападать на ослабленных людей и даже поедать тела погибших.

Египтяне, в отличие от суданцев, не имеют опыта взаимодействия с пятнистыми гиенами. Они видят в них угрозу для скотоводства.

"Из-за преследований со стороны людей гиены, вероятно, не смогут поселиться в Египте", – считают ученые.

А в Марокко планируют массово уничтожить уличных собак. Это связано с подготовкой к чемпионату мира ФИФА.