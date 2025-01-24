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Мир

В Турции обрушился трехэтажный дом, под завалами могут находиться люди

В Турции обрушился трехэтажный дом, под завалами могут находиться люди, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 23:44 Фото: pixabay
В центральной части Турции, в городе Конья, произошло обрушение трехэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал NTV, под завалами могут находиться люди.

По предварительной информации, здание было пустующим. Однако, агентство DHA сообщает, что спасателям удалось извлечь двух пострадавших, и под руинами могут оставаться еще несколько человек.

Причина обрушения пока неизвестна. На место происшествия прибыли спасательные службы, медики и полиция. Работы по разбору завалов продолжаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Взрыв прогремел на шахте в Турции. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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