В Турции обрушился трехэтажный дом, под завалами могут находиться люди

В центральной части Турции, в городе Конья, произошло обрушение трехэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал NTV, под завалами могут находиться люди.

Konya'da bir apartman herhangi bir yer sarsıntısı olmadan yıkıldı.



Türkiye'deki çürümüşlüğün her noktasını, her bir gün yaşayarak görüyoruz. pic.twitter.com/gZcL4W2eot — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 24, 2025

По предварительной информации, здание было пустующим. Однако, агентство DHA сообщает, что спасателям удалось извлечь двух пострадавших, и под руинами могут оставаться еще несколько человек.

Причина обрушения пока неизвестна. На место происшествия прибыли спасательные службы, медики и полиция. Работы по разбору завалов продолжаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Взрыв прогремел на шахте в Турции.

