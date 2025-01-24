В Турции обрушился трехэтажный дом, под завалами могут находиться люди
Фото: pixabay
В центральной части Турции, в городе Конья, произошло обрушение трехэтажного дома, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал NTV, под завалами могут находиться люди.
Konya'da bir apartman herhangi bir yer sarsıntısı olmadan yıkıldı.— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 24, 2025
Türkiye'deki çürümüşlüğün her noktasını, her bir gün yaşayarak görüyoruz. pic.twitter.com/gZcL4W2eot
По предварительной информации, здание было пустующим. Однако, агентство DHA сообщает, что спасателям удалось извлечь двух пострадавших, и под руинами могут оставаться еще несколько человек.
Причина обрушения пока неизвестна. На место происшествия прибыли спасательные службы, медики и полиция. Работы по разбору завалов продолжаются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Взрыв прогремел на шахте в Турции.
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