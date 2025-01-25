#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Мир

Бывший телеведущий стал министром обороны США

Пит Хегсет, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 09:26 Фото: Instagram/petehegseth
Американец Пит Хегсет, бывший ведущий Fox News, утвержден на пост главы Пентагона в результате голосования в Сенате, сообщает Zakon.kz.

Почти вся республиканская конференция, кроме трех сенаторов, поддержала выдвижение его кандидатуры, в то время как все демократы Сената проголосовали против. В результате голоса разделились 50 на 50. Решающим стало мнение вице-министра США Джеймса Дэвида Вэнса.

"Хегсет, скорее всего, потратит свои первые дни в Пентагоне на обсуждение попыток Трампа использовать армию для депортаций, оценку развертывания войск по всему миру, отмену программ разнообразия и определение того, какие высшие офицеры останутся на своих должностях. Министерство обороны готовится к переменам", – комментирует назначение издание Politico.

Бывший ведущий телеканала Fox News и ветеран армии обещает внести серьезные изменения в работу Пентагона, но его руководство будет находиться под пристальным вниманием, комментирует агентство. Есть вопросы и по поводу его квалификации.

Журналисты отмечают, что ранее пост главы Пентагона всегда занимали люди с большим опытом управления крупными организациями, пользующиеся широкой двухпартийной поддержкой.

Кандидатура Хегсета также считалась спорной из-за выдвинутых против него обвинений в изнасиловании, случившемся, как утверждает предполагаемая пострадавшая, в сентябре 2017 года. Хегсет свою вину отрицает, пишет DW.

24 января 2025 года стало известно, что накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийств 35-го президента Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Пара пригласила на свадьбу известные бренды, но откликнулся только Lego
Мир
08:52, Сегодня
Пара пригласила на свадьбу известные бренды, но откликнулся только Lego
Учительница пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Мир
08:32, Сегодня
Учительница пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Гигантская черепаха пережила пожары в США и воссоединилась с хозяевами
Мир
08:22, Сегодня
Гигантская черепаха пережила пожары в США и воссоединилась с хозяевами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: