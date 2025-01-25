Бывший телеведущий стал министром обороны США

Американец Пит Хегсет, бывший ведущий Fox News, утвержден на пост главы Пентагона в результате голосования в Сенате, сообщает Zakon.kz.

Почти вся республиканская конференция, кроме трех сенаторов, поддержала выдвижение его кандидатуры, в то время как все демократы Сената проголосовали против. В результате голоса разделились 50 на 50. Решающим стало мнение вице-министра США Джеймса Дэвида Вэнса.

"Хегсет, скорее всего, потратит свои первые дни в Пентагоне на обсуждение попыток Трампа использовать армию для депортаций, оценку развертывания войск по всему миру, отмену программ разнообразия и определение того, какие высшие офицеры останутся на своих должностях. Министерство обороны готовится к переменам", – комментирует назначение издание Politico.

Бывший ведущий телеканала Fox News и ветеран армии обещает внести серьезные изменения в работу Пентагона, но его руководство будет находиться под пристальным вниманием, комментирует агентство. Есть вопросы и по поводу его квалификации.

Журналисты отмечают, что ранее пост главы Пентагона всегда занимали люди с большим опытом управления крупными организациями, пользующиеся широкой двухпартийной поддержкой.

Кандидатура Хегсета также считалась спорной из-за выдвинутых против него обвинений в изнасиловании, случившемся, как утверждает предполагаемая пострадавшая, в сентябре 2017 года. Хегсет свою вину отрицает, пишет DW.

24 января 2025 года стало известно, что накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийств 35-го президента Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.