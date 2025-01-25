Сокращение расходов и штата: в ВОЗ отреагировали на заявление Трампа о выходе из организации

Всемирная организация здравоохранения сократит свои расходы, приостановит найм сотрудников и переведет заседания в онлайн-формат после того, как в США объявили о выходе из организации, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию публикует издание Politico со ссылкой на внутренний документ ВОЗ.

"Как вы знаете, Соединенные Штаты Америки объявили о том, что намерены выйти из ВОЗ. Мы сожалеем об этом решении и надеемся на то, что новая администрация пересмотрит его. Это объявление обострило наше финансовое положение. Мы приостанавливаем набор сотрудников во всех сферах, кроме самых важных и значительно сокращаем расходы на поездки", – заявил глава организации Тедрос Гебрейесус в письме, обращенном к сотрудникам ВОЗ.

Кроме того, все заседания ВОЗ теперь будут проводить в онлайн-формате, за исключением редких случаев, а миссии по предоставлению технической поддержки другим странам должны быть "ограничены самыми важными". Среди других мер экономии – ограничение замены IT-оборудования, пересмотр основных контрактов, приостановка ремонта офисов и вложений капитала организации.

20 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.

Ученые и представители здравоохранения выразили обеспокоенность тем, что этот шаг может свести на нет десятилетия успехов, достигнутых в борьбе с такими заболеваниями, как СПИД, малярия и туберкулез, и ослабить способность мира выявлять и сдерживать их вспышки.

ВОЗ подверглась резкой критике со стороны Трампа еще в 2020 году за ее ответ на пандемию COVID-19.